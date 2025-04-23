В Австралии 7,3 тыс. человек вступились за коал после жестокого отстрела животных

В Австралии защитники животных собирают подписи под петицией, в которой призывают власти сохранить популяцию коал после массового убийства этих животных в штате Виктория. Как сообщил ТАСС, на данный момент удалось собрать подписи 7,3 тыс. человек.

В частности, защитники дикой природы выступают с требованием запретить воздушный отстрел диких животных, непредвзято оценить предпринятые властями действия, призвать виновных в этом деянии к ответственности, прекратить заготавливать лес в местах обитания коал, а еще направить дополнительные средства для сохранения популяции сумчатых. Петиция адресована премьеру Штата Виктория Джасинте Аллан, правительству и министерству окружающей среды штата. Авторы инициативы хотят на первом этапе собрать 7500 подписей.

Решение бороться с коалами было принято после пожара в национальном парке Budj Bim. Местные власти объяснили свои действия тяжелыми ранениями, полученными животными.