В Азербайджане случилось землетрясение: что известно

На юго-востоке Азербайджана произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные от центра сейсмослужбы Азербайджана вечером в пятницу, 19 января.

Уточняется, что само землетрясение случилось в Ширванском районе Азербайджана – именно тут, согласно официальным данным, и располагался эпицентр толчков. При этом сообщается также и то, что толчки ощущались и в близлежащих районах.

Магнитуда катаклизма составила 5,1. Другие подробности уточняются.

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