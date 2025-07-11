В Балашихе массово гибнет домашняя птица: ветеринар назвал истинную причину

В подмосковной Балашихе зафиксированы случаи массовой гибели домашней птицы. Местные жители винят аномальную жару, но ветеринары утверждают: причина кроется в неправильных условиях содержания пернатых.

Жители подмосковной Балашихи бьют тревогу — в частных хозяйствах массово гибнет домашняя птица. Многие связывают это с аномально жаркой погодой, однако специалисты развеяли этот миф.

Как пояснил ветеринар Михаил Шеляков изданию REGIONS, куры, гуси и утки вполне способны переносить даже сильную жару благодаря естественным механизмам терморегуляции. Например, гребешки у кур работают как своеобразные кондиционеры, охлаждая организм.

Настоящая причина птичьего мора — неправильные условия содержания. В маленьких, душных курятниках под палящим солнцем птицы страдают от недостатка кислорода. Еще один критический фактор — отсутствие доступа к чистой воде, приводящее к быстрому обезвоживанию.

Эксперт подчеркивает: при соблюдении простых правил — просторном помещении с вентиляцией, затененном выгуле и постоянном доступе к воде — домашняя птица переживет даже экстремальную жару без потерь.

Ранее в Москве была зафиксирована жара выше +35 градусов.