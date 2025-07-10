В центре Москвы зафиксирована жара выше +35

Температура в центре Москвы превысила +35 градусов, установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус на личной странице в социальных сетях.

В столице зафиксирован температурный максимум — воздух в центре Москвы прогрелся до +35,4 градуса. Этот показатель превысил прежний суточный рекорд, установленный 10 июля. На главной метеостанции ВДНХ также отмечено превышение нормы: там температура достигла +33,9 градуса, что стало новым официальным максимумом для этого дня.

Аномальная жара охватила и Подмосковье — в Черустях столбики термометров показали +34,9 градуса. Синоптики поясняют, что причиной стало устойчивое влияние антициклона, препятствующего притоку прохладных воздушных масс.

Подобные температурные значения считаются экстремальными для центральной России, особенно с учетом их продолжительности. Жаркая погода сохраняется на фоне повышенной солнечной активности и малой облачности. В ближайшие дни москвичам рекомендуется соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце и следить за уровнем гидратации.

Ранее сообщалось о том, что экстремальная жара в Москве и Подмосковье спадет в выходные дни 12 и 13 июля, но ненадолго.