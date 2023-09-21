В Балашихе появились стихийные мемориалы в память о жертвах взрыва газа в жилом доме

Жители Балашихи несут цветы, рисунки и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших при взрыве газа в жилом доме.

Первый стихийный мемориал возник накануне у дома под номером 10 на Октябрьской улице, передает РИАМО. К нему приходят знакомые погибших и просто сочувствующие люди. Все они называют произошедшее общей бедой.

«Это на самом деле большое горе не только для семей погибших, но и вообще для нашего города, потому что все переживали, не спали ночь», — сказала журналистам местная жительница.

Еще один стихийный мемориал появился у здания пожарно-спасательной части № 201. Там разместили фотографии погибших во время разбора завалов спасателей — Магомеда Нальгиева и Олега Калмыкова.

Фото: [ Валерия Тингаева/РИАМО ]

В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе погибли семь человек, двадцать получили травмы. Сегодня спасатели завершили разбор завалов и поисковые работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.