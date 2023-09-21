В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Балашихе

После взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Балашихе были госпитализированы восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пятеро пострадавших находятся в стационарах Подмосковья. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще три человека были доставлены в больницы, не подведомственные региональному Минздраву, уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Сегодня утром спасатели завершили разбор завалов и поисковые работы на месте ЧП. Как отмечал глава городского округа Балашиха, жителям пострадавшего дома дадут возможность забрать самые необходимые вещи из квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.