В Башкирии перекрыли дороги из-за обрушившейся метели

По причине непогоды в Башкирии временно остановили движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управление дорожного хозяйства республики.

Как следует из публикации, на автомобильной дороге Уфа — Инзер — Белорецк запретили движение для всех видов транспорта по причине метели.

ГУ МЧС республики в своем телеграм-канале сообщило о том, что также был остановлен трафик для всех без исключения транспортных средств на дороге Бирск — Тастуба — Сатка с 0-го по 98-й км (Бирский, Мишкинский, Караидельский районы), на трассе Уфа — Бирск — Янаул с 33-го по 204-й км (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский, Янаульский районы). Уточняется, что движение хотят восстановить 29 апреля в 09:00 по местному времени.

Со ссылкой на синоптиков региональное МЧС также предупредило о том, что 29 апреля на территории Башкортостана ожидается ветер с отдельными порывами до 26 м/с, а ночью возможны заморозки до -5 градусов.

Ранее стало известно о том, что из-за непогоды на сутки задержали пассажирский самолет, который должен был вылететь из Перми в Новый Уренгой.