В Башкирии школьный автобус с детьми съехал в кювет

Один ребенок получил травмы в результате съезда школьного автобуса в кювет в Аскинском районе Башкирии. О происшествии сообщает региональная прокуратура.

Согласно предварительным сведениям, инцидент случился между населенными пунктами Аскино и Куяштыр из-за водителя, которые не смог удержать «ПАЗ» на проезжей части. Всего в салоне было семеро детей. Информация о состоянии потерпевшего, которого отправили в больницу, не приводится. По факту аварии сотрудники прокуратуры инициировали проверку.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области водитель автобуса насмерть сбил пешехода.