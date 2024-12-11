В башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» сработала пожарная сигнализация

В башне «Меркурий», которая входит в бизнес-комплекс «Москва-Сити», произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом пишет ТАСС и ссылается на ГУ МЧС России.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурному в 13.17, а когда спасатели прибыли на место выяснилось, что признаки горения отсутствуют. После подтверждения этих данных, эвакуация граждан была отменена.

Ранее сообщалось о том, что в одной из школ Подольска разгорелся пожар, площадь которого достигла порядка 500 квадратных метров.