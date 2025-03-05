В Бельгии заявили о готовности изучить вопрос об отправке «миротворцев» на Украину
Глава МИД Прево: Бельгия рассмотрит вопрос переброски «миротворцев» на Украину
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Бельгия рассмотрит возможность отправки своих «миротворцев» на Украину при соблюдении обязательных требований. Об этом в интервью телеканалу RTL сказал руководитель бельгийского МИД Максим Прево.
По словам чиновника, бельгийские «миротворцы» могут появиться на Украине, если установится прочный и приемлемый для Евросоюза и Киева мир, который также предусматривает соответствующие международные договоренности.
«На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира», — заявил политик.
В четверг в Брюсселе состоится заранее не запланированный саммит Евросоюза, на котором будут обсуждать роль ЕС в урегулировании продолжающегося противостояния на Украине, а еще вероятные «гарантии безопасности» Киеву.
Ранее бывший адмирал ВМС Соединенных Штатов Америки Джеймс Ставридис назвал условие, при котором НАТО развалится и больше не будет существовать.