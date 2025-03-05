Бельгия рассмотрит возможность отправки своих «миротворцев» на Украину при соблюдении обязательных требований. Об этом в интервью телеканалу RTL сказал руководитель бельгийского МИД Максим Прево.

По словам чиновника, бельгийские «миротворцы» могут появиться на Украине, если установится прочный и приемлемый для Евросоюза и Киева мир, который также предусматривает соответствующие международные договоренности.

«На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира», — заявил политик.

В четверг в Брюсселе состоится заранее не запланированный саммит Евросоюза, на котором будут обсуждать роль ЕС в урегулировании продолжающегося противостояния на Украине, а еще вероятные «гарантии безопасности» Киеву.

Ранее бывший адмирал ВМС Соединенных Штатов Америки Джеймс Ставридис назвал условие, при котором НАТО развалится и больше не будет существовать.