В Белгородской области адвокат два года похищал квартиры умерших

В Белгородской области адвоката обвиняют в создании преступной группы, которая два года незаконно присваивала квартиры умерших жителей Старооскольского округа. Ущерб от действий мошенников превысил 10 млн руб. Об этом сообщил РБК.

По данным ФСБ, с 2020 года адвокат организовал схему по хищению недвижимости. Его группа искала умерших жителей, не имевших наследников, после чего подставные лица по поддельным документам подтверждали родство и оформляли жилье на себя. Добытые таким образом квартиры преступники продавали, а вырученные средства делили между собой.

Следствие установило, что за два года мошенники присвоили имущество на сумму свыше 10 млн руб., нанеся серьезный ущерб местному бюджету. В отношении организатора схемы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников курьерских служб и маркетплейсов.