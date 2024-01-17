В Белгородской области предупреждают о ракетной опасности

Подробности в своем официальном канале приводит глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сигнал тревоги звучит в Белгороде и в Валуйках. Жителям дали необходимые инструкции, как вести себя в данный период.

В частности, если вы находитесь в квартирах, то следует быть подальше от окон, а точнее – укрыться в помещениях, где сплошные стены и нет окон (это могут быть ванные комнаты, коридоры, туалеты и кладовые). В случае, если вы находитесь на улице, необходимо спуститься в укрытие или любое другое безопасное место.

Напомним, ранее мы рассказывали о результатах заседания оперативного штаба Белгородской области. Читайте подробнее по ссылке, какие были приняты изменения в регионе.