В Белгородской области разработали план на случай гибели губернатора Гладкова

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, местные власти проработали различные планы на случай экстренных ситуаций, в том числе его гибели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы региона, которое он дал ИА «Регнум».

«Вот (на улице - ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые... например, разрабатывали (план действий при - ред.) гибели губернатора», — сказал Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что подобный был план разработан для того, чтобы в случае потери управления нужные решение принимались в оперативном режиме. В пример губернатор привел ситуации с эвакуацией граждан или разбором завалов. С его слов, власти Белгородской области внимательно готовятся к потенциальным ЧС, закупая генераторы, «буржуйки», пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины.

Ранее сообщалось о том, что после удара ВСУ по Белгородской области погибли подросток и двое взрослых.