В Белгородской области выявили крупные нарушения при возведении оборонительных сооружений

В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн рублей, когда дополнительно проверяли строительство оборонительных сооружений. Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Вячеслав Гладков, проверка будет продолжена.

По словам губернатора, названная сумма была направлена в федеральную казну. Губернатор заметил, что также проверяющие выявили факты завышения объемов сделанных работ со стороны подрядчиков. В этой связи были подготовлены документы, которые затем отправили в суд для дальнейшего разбирательства.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что стартовавшие проверочные мероприятия будут продолжены.

Ранее Гладков после обращения местной жительницы рассказал об обстановке, сложившейся на территории Краснояружского района Белгородской области.