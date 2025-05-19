В Белгородской области выявили крупные нарушения при возведении оборонительных сооружений
В Белгородской области выявили нарушения на 109 млн при возведении фортификаций
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В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн рублей, когда дополнительно проверяли строительство оборонительных сооружений. Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Вячеслав Гладков, проверка будет продолжена.
По словам губернатора, названная сумма была направлена в федеральную казну. Губернатор заметил, что также проверяющие выявили факты завышения объемов сделанных работ со стороны подрядчиков. В этой связи были подготовлены документы, которые затем отправили в суд для дальнейшего разбирательства.
В своем обращении глава региона подчеркнул, что стартовавшие проверочные мероприятия будут продолжены.
Ранее Гладков после обращения местной жительницы рассказал об обстановке, сложившейся на территории Краснояружского района Белгородской области.