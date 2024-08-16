В Белгородской области закроют въезд на территорию пяти населенных пунктов

С 19 августа закроют въезд на территорию пяти населенных пунктов Белгородской области, а местных жителей будут отселять вместе с имуществом. Об этом сообщает информационный канал Mash и ссылается на заявление, сделанное губернатором региона Вячеславом Гладковым во время совещания оперативного штаба.

Из-за введенного режима чрезвычайной ситуации были изменены меры оказываемой поддержки в виде выплат, поступающих из регионального и федерального бюджетов гражданам, которые пострадали из-за атак вооруженных сил Украины.

1. Единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тыс. руб. (раньше было 10 тыс. руб.) 2. Выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тыс. руб. (Было 50 тыс. руб.) 3. Выплата за полную потерю имущества — 150 тыс. руб. (Было 100 тыс. руб.) 4. За легкое ранение — 300 тыс. руб. (такой выплаты не было) 5. За среднее и тяжелое ранение — 600 тыс. руб. (было 500 тыс. руб.) 6. Единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей — 3 млн. руб. 7. Частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания — 20 тыс. руб. в месяц и 40 тыс. руб. в месяц для многодетных семей.

Въезд будет закрыт в пять населенных пунктов. Речь о селах Новостроевка-Вторая и Новопетровка, а также поселках Совхозный, Доброполье и Казачок. Кроме того, на территории Краснояружского района временно будет запрещен въезд на территорию села Колотиловка. Все граждане, которые прописаны в названых населенных пунктах, получат по 15 тыс. руб.

Также частично закроют город Шебекино, а села Муром и Новая Таволжанка полностью. Компенсации в размере 20 тыс. руб. для семей с одним и двумя детьми, а также 40 тыс. руб. для многодетных семей, на протяжении следующих трех месяцев будут получать люди, которые не в состоянии покинуть следующие пункты: Ясные Зори, Устинка, Лозовое, хутор Церковный, Пороз, Дроновка, Мокрая Орлова, Вязовое, Репяховка, Графовка.

Ранее сообщалось о том, что будут прощены ипотечные кредиты гражданам, жилища которых оказались полностью разрушены из-за атак вооруженных сил Украины. Соответствующую инициативу выдвинул Центробанк России. Кроме того, предлагается списать задолженности заемщикам, в силу обстоятельств оказавшихся в сложном финансовом положении.