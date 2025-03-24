В Белграде начался протест из-за передачи разбомбленных НАТО зданий зятю Трампа

В Белграде студенты и оппозиционно настроенные граждане участвуют в протесте против снятия охранного статуса со зданий, который были разрушены из-за бомбардировок НАТО в 1999 году. Как сообщило РИА Новости, в последующем сооружения хотят передать зятю президента Штатов.

В понедельник несогласные посредством социальных сетей договорились о массовой акции «За генштаб!» в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО в отношении Югославии. Сербы высказываются против передачи разбомбленных зданий Генерального штаба и Министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру, который хочет там возвести отель.

В 15:00 по московскому времени колонна недовольных находилась возле здания Конституционного суда в Белграде, а через два часа люди были у разрушенных бомбардировками сооружения. Из-за демонстрантов оказались перекрыты две улицы. Ранее студенты заявили, что отправят в суд запрос, чтобы тот оценил законность решения правительства об исключении бывших зданий генштаба и минобороны из списка объектов культурного наследия. Также стало известно о сборе подписей в поддержку данной инициативы.

В марте 2024-го зять Трампа незадолго до годовщины бомбардировок Югославии выложил в социальных сетях пост, в котором сообщил о желании построить высотные здания на месте бывших Генштаба и Минобороны Сербии. А в январе Кушнер рассказал, что инвестиционная фирма Affinity Partners возведет там отель, что позволит повысить «престиж Белграда».

По заявлению президента Сербии Александра Вучича, в ходе последнего визита в столицы страну Дональда Трампа — младшего велся разговор о возможность создания мемориальной комнаты в будущем отеле. При этом исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) призывает вновь придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для республики и провести конкурс проектов реконструкции.

Ранее стало известно, что глава Сербии согласился покинуть должность в случае подтверждения одного факта.