В БелГУ ответили на жалобы студентов о принудительных занятиях во время обстрела

Представители Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) отреагировали жалобы из Сети. Студенты утверждают, что их якобы заставляли учиться во время обстрела города. Комментарий учреждения публикует «Газета.ру» .

В ряде Телеграм-каналов сообщили, что студенты продолжали практические занятия в НИУ БелГУ во время атаки ВСУ на Белгород. Некоторые сообщали, что учеников заставляли оставаться на местах. Об этом говорили и сами белгородские студенты.

Однако в учебном заведении опровергли эти слухи. Там подчеркнули, что преподаватели и студенты проходили инструктаж и знают, как действовать в экстренных ситуациях.

«В помещениях университета звучит сигнал, занятия однозначно прерываются, все проинструктированы. Я уже студентам написала в чате, они мне пишут, я говорю: «назовите мне фамилию этого преподавателя, кого из вас кто куда отправил?» Никто не говорит. Это голословное утверждение на данный момент. Если такой факт выявляется, что где-то преподаватель не обратил внимания, если выявится такой факт, естественно, преподавателю будут сделаны серьезные замечания», — сообщили в университете.

Кроме того, большинство студентов занимаются дистанционно, а часть иногда посещает практику. Например, если это медики, то им невозможно обучаться дистанционно на постоянной основе.

В НИУ БелГУ давно оборудованы укрытия под убежище, где есть все необходимое для временного размещения. Все студенты знают правила поведения при обстрелах, а в здании есть коридор без окон, который тоже служит самым близким безопасным местом.

Напомним, Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ 15 февраля. Губернатор сообщал о пяти погибших, включая ребенка. Как минимум 17 человек пострадали. Система ПВО отбила 14 вражеских целей.

Ранее подробнее сообщалось о массированном обстреле Белгорода. В РФ призвали отодвинуть границу страны внутрь Украины как можно скорее.