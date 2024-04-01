В Белом доме объяснили, как «День трансгендера» совпал с католической Пасхой

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер убеждена, что «День трансгендера» и католическая Пасха случайно выпали на одну дату. Об этом пресс-секретарь Белого дома высказался на брифинге.

По словам Жан Пьер, 31 марта является «днем видимости трансгендеров», а Пасха в свою очередь отмечается верующими в разные воскресенья, но в этом году произошло такое совпадение. Также она заявила, что данное совмещение обстоятельств окружено различной дезинформацией, которая вносит в ряды американцев разлад.

До этого появилась информация, согласно которой избирательный штаб Трампа потребовал от президента Байдена выступить с извинениями перед миллионами христиан за то, что «Днем трансгендера» по какой-то причине было выбрано именно пасхальное воскресенье. В окружении экс-президента США заявили, что администрация действующего главы государства наступает на христианскую веру.

Ранее мы писали о том, что в парках Подмосковья открывается все больше кафе и аттракционов.