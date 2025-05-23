В Бердянске поместили под арест обвиняемую в жестоком убийстве девочки

В Бердянске помещена под арест несовершеннолетняя, которую обвиняют в убийстве семилетней девочки. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, под стражей 14-летняя обвиняемая пробудет два месяца. В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертиза, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 16 мая. Фигурантка под надуманным предлогом заманила жертву в лесополосу, где начала наносить удары молотком по голове. Травмы оказались смертельными и семилетняя девочка ушла из жизни на месте происшествия.

Ранее стало известно о том, что 14-летняя фигурантка уголовного дела является поклонницей Битцевского маньяка, а некоторое время назад у нее подозревали шизофрению. При этом мама девочки практически за ней не следила, и она оказалась предоставлена сама себе.