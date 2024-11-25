В боевых частях ВСУ появятся центры рекрутинга

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал создавать в боевых частях центры рекрутинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подобное указание получил каждый комбриг. По задумке, благодаря подобным центрам вербовать добровольцев станет проще. До этого подобные структуры работали в сухопутных войсках, военно-морских силах, десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и в территориальной обороне.

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