В своем прогнозе на 2025 году британский журнал Economist предрек Украине потерю территорий, что, фактически, является присоединением их к России.

В Economist также полагают, что уже в следующем году на Украине могут завершиться боевые действия: сейчас на Киев итак идет давление с призывом к переговорам с Россией, но оно может и будет усилено в 2025 году.

Это связано с тем, что на Западе уже начинаются проблемы с предоставлением помощи Украине. Журналисты издания резюмируют, что, наиболее вероятно, договоренности по мирному урегулированию украинского конфликта будут включать новые регионы в составе РФ.

Напомним, ранее и в США заявили о том, что Зеленский может уйти с поста после того, как избранный в США Трамп начнет свое руководство страной.