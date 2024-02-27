В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за военной помощи Киеву

По данным агентства «Блумберг», в Британии заявили о серьезной нехватке боеприпасов из-за регулярной помощи Украине. Об этом стало известно во вторник, 27 февраля.

С таким заявлением выступил начштаба обороны страны, адмирал сэр Тони Радакин. По его словам, запасы боеприпасов в стране сильно истощились из-за регулярной помощи Украине, и сейчас Великобритания нуждается в огромном увеличении своих собственных запасов, которые иссякли с 2022 года.

Агентство отдельно уточняет, что сейчас Британия не собирается создавать армию уровня времен холодной войны, но руководство хочет сделать так, чтобы нынешняя армия была более смертоносной и готовой к быстрому развертыванию.

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