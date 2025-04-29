В Бухаресте женщина скончалась после взрыва в военной лаборатории

Женщина скончалась в результате взрыва и последующего пожара, которые случились в Бухаресте в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

Уточняется, что детонация случилась во вторник в лаборатории военных, которая находится на кольцевой дороге города. К месту инцидента выдвинулись полицейские, пожарные и медики. Кроме того, специалисты подвозят спасательное оборудование и роботизированный транспортный грузовик. Подчеркивается, что роботы будут использоваться по причине риска детонации.

В настоящее время выясняется, есть ли еще погибшие в результате происшествия.

Ранее стала известна личность человека, который в московской гостинице «Восход» взорвал гранату. В отношении фигуранта было возбуждено сразу два уголовных дела.