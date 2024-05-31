В Бундестаге считают Шольца угрозой для Германии

На своей странице в социальной сети X, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц является угрозой для безопасности Германии после его заявления о праве Украины атаковать территорию России немецким оружием.

По словам Вагенкнехт, подобный ход развития событий привет к эскалации конфликта, а не улучшению ситуации. Она же заявила, что Шольц не является канцлером мира, но с каждым разом все больше продолжает угрожать безопасности ФРГ.

31 мая официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил тот факт, что руководство страны дало добро Киеву на использование немецкого оружия для нанесения ударов по позициям на российской территории, находящейся рядом с Харьковской области. При этом он заявил, что Германия в случае поставки оружия Украине не будет стороной продолжающего противостояния.

Ранее мы писали о гибели на территории Украины наемника, прибывшего из Нидерландов. О данном факте сообщал нидерландский портал, ссылаясь на информацию из министерства иностранных дел.