Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность с военных поставок Украине необходимо расценивать, как ликвидацию запрета поставок крылатых ракет типа Taurus. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре.

До этого Мерц заявил о том, что власти Британии, Франции, США и Германии убрали ограничения, которые касались дальности военных поставок Киеву, и теперь он получил право бить дальнобойным оружием по находящимся в России целям. Некоторое время спустя политик сказал, что это решение приняли несколько месяцев назад.

По мнению Котре, снятие ограничительных мер касается и Taurus. При этом он отметил специфику политических решений, принимаемых в Германии.

«Немецкая политика снова и снова шла на уступки: сначала требования украинцев отвергались, а затем — с задержкой — все же удовлетворялись, напоминая тем самым о практике прошлого кабмина, когда, к примеру, танки Leopard поставлялись лишь после ряда публичных дебатов и задержек», — заявил политик.

Котре отметил, что вместо поставок оружия основа переговорного процесса с Россией могла бы опираться на ввод в эксплуатацию «Северных потоков», из-за чего в выигрышной позиции оказалась бы и Германия.

Ранее заявление Мерца о снятии ограничений прокомментировали в Кремле.