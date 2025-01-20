В бундестаге захотели обсудить возможность запрета деятельности АдГ

Возможность запрета на деятельность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может стать повесткой дня в бундестаге на следующей неделе. Об этом сообщает газета Zeit и ссылается на инициатора законопроекта.

Если ходатайство все-таки станет повесткой дня и депутаты поддержат выдвинутую инициативу, окончательное решение останется за Федеральным конституционным судом Германии. При этом до сих пор неизвестно, получится ли обсудить данный вопрос до новых выборов в бундестаг, ведь помимо грядущей недели, до них пройдут всего лишь два дня с заседаниями.

По сведениям агентства DPA, инициативу о возможной дискуссии поддержали свыше 100 депутатов, а всего в парламенте заседают свыше 700 человек. В феврале состоятся выборы в бундестаг, куда впервые партия АдГ выдвинула своего кандидата на должность федерального канцлера. Им стала Алис Вайдель, которая не единожды заявляла о необходимости остановки поставок Украине вооружения и ратовала за скорейшей заключение мирного соглашения.

Ранее сообщалось о том, что «Альтернатива для Германии» отказалась выступить с критикой России и специальной военной операции.