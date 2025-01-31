В Бурятии назначили меру пресечения дрейфовавшему в Охотском море мужчине

В Бурятии по решению суда подписку о невыезде получил Михаил Пичугин, который свыше двух месяцев дрейфовал на катамаране в Охотском море и лишился там брата и племянника. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей). Следователи пришли к выводу, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложения солей, по причине чего мотор вышел из строя. Кроме того, Пичугин не имел права уходить на катамаране больше, чем на три километра от берега, а поломка произошла на расстоянии 19,2 километров.

Известно, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились на лодке-катамаране «Байкат 470» в Охотское море. Плавательное средство было найдено 14 октября. К тому времени погибли брат Пичугина с несовершеннолетним.

Ранее сообщалось о том, что в Таиланде россиянину грозит смертная казнь за убийство сыны.