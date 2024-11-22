В частном доме в Махачкале незаконно работала крупная майнинг-ферма

Большая майнинг-ферма, из-за которой страдала энергетическая система, работала в одном из частных домов Махачкалы. РИА Новости со ссылкой на «Дагэнерго» сообщает об изъятии 110 аппаратов для добычи криптовалюты.

Майнинговая ферма находилась в районе Вузовского озера. Помимо специальных технических средств для добычи цифровой валюты были изъяты приборы учета электроэнергии. По данному факту начались следственные мероприятия. Энергетики устанавливают размер ущерба, который хозяин криптофермы причинил энергетической системе региона.

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