В Чечне по 500 тыс. рублей получает родители, давшие детям именами национальных героев

В Чечне по 500 тысяч рублей получает семьи 180 младенцев, которых родители назвали в честь национальных героев. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

По словам руководителя, когда подводились итога «Года истории», он принял решение, что акция распространяется на младенцев, появившихся на свет 31 декабря 2024 года. Как заявил Кадыров, в этот день в Чечне родились 222 малыша, а 180 из них – мальчики, которые были названы в честь национальных героев. Чаще всего детей называли имена полководца Байсангура Беноевского, первого имама Кавказа Шейха Мансура, а также первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Рамзан Кадыров уточнил, что деньги родители детей получат в ближайшей перспективе, но точную дату не обозначил. Кроме того, он выразил слова благодарности родителям, которые назвали своих потомков в честь национальный героев. По мнению главы республики, своим решение они не только продемонстрировали уважение к истории родной земли, но и заложили верный пример для последующих поколений.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области больше 4 млрд рублей направят на обеспечение жильем детей, которые остались без родителей.