В Чечне появится суд имени Путина

Верховный суд России предложил создать в чеченском Путинском районе одноименный суд. Соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму для рассмотрения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Верховный суд Российской Федерации инициировал создание нового судебного органа в Чеченской Республике. Законопроект о формировании Путинского районного суда официально внесен в Государственную Думу и опубликован в базе документов нижней палаты парламента.

Новый административный район, названный в честь главы государства, был образован в Чечне летом 2024 года. Согласно пояснительной записке к документу, численность населения территории превышает 42 тыс. человек. В настоящее время в районе активно ведется строительство жилых комплексов и социальной инфраструктуры, что увеличивает потребность в местных судебных органах.

Создание отдельного суда позволит оптимизировать судебную систему и сделать правосудие более доступным для жителей развивающегося региона. Законопроект предусматривает полное организационное и материально-техническое обеспечение будущего судебного органа в соответствии с федеральными стандартами.

