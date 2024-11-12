Украина сместит свою агрессию на Запад, когда поймет, что оказалась в неблагоприятной ситуации. Об этом сообщает чешское издание Časopis argument.

По мнению автора статьи, киевский режим «отрезвеет», когда основная масса местных элит и военных поймет, что конфликт проигран, а обещания Запада не сбудутся. Также отмечается, что отношения Украины и Польши уже ухудшились после того, как Киев обвинил Варшаву в шантаже и слишком скромной помощи. При этом среди польского населения растет недовольство из-за украинских беженцев и их «неблагодарного» правительства.

Ранее сообщалось о том, что бывший посол киевского режима в США Дмитрий Кулеба видел на столе Джо Байдена доклад о гибели Украины.