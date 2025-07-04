В Чехии произошел блэкаут: остановилось метро, а в домах застряли лифты

В Чехии произошел масштабный блэкаут, из-за которого электричество пропало в пяти регионах республики, включая Прагу. Об этом сообщило издание Novinky.

По информации источника, в результате инцидента в стране было приостановлено движение поездов. В некоторых многоквартирных домах и зданиях застряли лифты, из-за чего на место происшествия пришлось вызывать спасателей.

Кроме того, из-за отсутствия электричества больницам пришлось переходить на резервные источники питания.

Причины отключения электричества пока остаются неясными. По предварительным данным, сбой произошел из-за неисправности в магистральной сети линий сверхвысокого напряжения компании ČEPS. Полиция не располагает информацией о возможной кибератаке или террористической деятельности.

В апреле в Испании, Португалии и Франции произошел аналогичный инцидент. Тогда сбой парализовал работу общественного транспорта, светофоры, телефонную связь и почти полностью остановил движение поездов. Одна из ключевых версий случившегося — кибератака, однако подробности остаются неясными.

Ранее сообщалось, что в Омске в ночь на 4 июля произошел масштабный блэкаут.