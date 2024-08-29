В четверг пройдет жеребьевка Лиги чемпионов нового формата

В четверг, 29 августа, в 19.00 по московскому времени начнется жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, которая с этого года начнет проходить в новом формате. Подробности сообщает РИА Новости спорт.

В главном клубном футбольном турнире больше не будет группового этапа, а за победу поборются 36 команд. Претендентов разделят по четырем корзинам в зависимости от клубного коэффициента УЕФА. Каждому клубу предстоит сыграть восемь матчей и провести четыре домашние, и четыре гостевые встречи с двумя соперниками из каждой корзины. Также по решению организаторов турнира будет создана единая таблица, а не восемь групповых.

Команды, которые займут места с первого по восьмое в едином рейтинге, по умолчанию окажутся на стадии плей-офф. А те, кто занял места 25-го по 36-е, покинут еврокубки. Клубы, расположившиеся с 9-го по 24-е места, сыграют в стыках два матча. Победитель окажется в плей-офф Лиги чемпионов, а поверженный вылетит в Лигу Европы. Начиная с 1/8 финала турнир вернется к привычному формату и завершится финальным матчем на мюнхенской «Альянц-Арене».

Ранее сообщалось о том, что в Московской области пройдет турнир по футболу среди девочек.