В Чите подростков обвинили в поджоге вышки сотовой связи

В Чите по решению суда арестованы два подростка, которых обвиняют в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщает в телеграм-канале СК по Забайкальскому краю.

Известно, что фигуранты родились в Чите в 2007 и 2008 годах. По мнению следователей, преступление было совершено в одну из сентябрьских ночей 2024 года. Несовершеннолетние за обещанное неустановленным лицом финансовое вознаграждение проникли на огороженную территорию станции мобильной связи одного из операторов, где с использованием гвоздодера сломали металлический шкаф с техническим оборудованием, после чего облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Ущерб от действий обвиняемых составил порядка 1,5 млн руб. Их будут судить за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось о том, что в Чите были осуждены 12 диверсантов.