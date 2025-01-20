В Чувашии убийцу женщины-почтальона приговорили к колонии строгого режима

Мужчина из Чувашии получил 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режима за убийство женщины-почтальона и кражи свыше 200 тыс. рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. О вынесенном приговоре в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

Преступление было совершено днем 6 июля 2024 года в Аликовском районе. В тот день 51-летний мужчина в своем автомобиле вступил в конфликт с 45-летней знакомой, сотрудницей почты, в ходе которого нанес потерпевшей удар пустой бутылкой из-под шампанского по голове.

Когда женщина оказалась без сознания, злоумышленник ее задушил, а после оттащил в овраг, где спрятал тело под листьями и ветками. После расправы убийца нашел в сумке жертвы 218 тыс. рублей, которые предназначались пенсионерам, и украл деньги. Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Китае был казнен пожилой мужчина, по вине которого погибли 35 человек. На массовое убийство он решился после развода с женой и чувства разочарования от жизни.