В Дагестане 28 сентября объявили днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС

Суббота, 28 сентября, в Дагестане объявлена днем траура. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от пресс-секретаря главы региона в пятницу.

День траура в память о погибших объявлен в связи с ЧП на заправке, которое произошло вечером в пятницу, 27 сентября. Напомним, что взрыв случился в районе заправки, а после него начался сильный пожар.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло больше 10 человек, многие пострадали из-за попадания осколков, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Напомним, ранее также сообщалось и о том, что недавно удалось ликвидировать открытое горение.