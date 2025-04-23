В Дагестане арестовали беременную женщину, которая забила насмерть свою дочь

Жительницу Каспийска суд арестовал на месяц в связи с жестоким убийством собственной трехлетней дочери. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики Дагестан в среду.

Стало известно, что трехлетняя девочка умерла в понедельник в реанимации. По версии следствия, 20 марта ее избила собственная мать, которой сейчас предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда для здоровья, которое повлекло смерть. Сама же женщина находится на шестом месяце беременности.

Сейчас обвиняемая пробудет под стражей до 21 мая. Предварительно, в момент инцидента женщина в порыве ярости избила дочь руками по телу, и девочка впала в кому, а потом умерла спустя месяц в больнице.

Напомним, ранее стало известно о том, кто устроил взрыв гранаты в гостинице «Восход» в Москве.