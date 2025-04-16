В Дагестане больше 160 тыс. человек остались без электричества

В Дагестане из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии и больше 160 тыс. человек из более чем 200 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Согласно появившейся информации, аварийные отключения произошли в 219 населенных пунктах, расположенных в 18 муниципалитетах республики. В связи с этим энергетики начали работать в режиме повышенной готовности. По сведениям «Дагэнерго», по причине сильного снегопада в ряде районов специальная техника не может проехать по дорогам.

Накануне в низменных районах республики прошли сильные дожди, а в горных выпал снег. Так, по сведениям руководства Махачкалы, за минувшие сутки в городе выпало 50 мм осадков, что практически в 2,5 раза больше среднемесячной нормы. Например, по причине осадков оказалась затоплена электростанция, от которой зависели порядка 25 тыс. абонентов.

Ранее стало известно о том, что в Грузии случился блэкаут.