В Дагестане мужчины из Ингушетии устроили рейд на девушек

В Дагестане группа мужчин из Ингушетии устроила ночной рейд — они искали женщин, которые, по их мнению, нарушали традиционные нормы, встречаясь с мужчинами других национальностей. Об этом сообщает MK.RU.

В приморском городе Избербаш 7 августа произошел инцидент, привлекший внимание людей. Десятки мужчин из Ингушетии приехали с проверкой — они хотели выявить девушек своей национальности, которые, по слухам, вступали в отношения с представителями других народов.

Группа обошла пляжи, кафе и другие общественные места, но нарушительниц так и не обнаружили. Позже один из участников заявил, что информация оказалась ложной, а в городе находились лишь ингушские семьи, отдыхавшие у моря.

Ранее в Дагестане автомобили свадебного кортежа рухнули с 50-метрового обрыва.