В Дагестане овцы не дали проехать по горной дороге суперкарам

В Дагестане водители премиальных иномарок из Екатеринбурга оказались в пробке из-за овец. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Члены автомобильного клуба из столицы Урала совершали вояж по регионам Северного Кавказа, пока не добрались до Дагестана, где неожиданно встали в пробке. Навстречу Porsche, BMW и Lamborgini вышло стадо парнокопытных из-за чего путешествие резко, но ненадолго, прервалось. Можно предположить, что водители испытали немалый стресс, учитывая стоимость подобных иномарок на нашем рынке. Отогнать парнокопытных от своих «железных коней» они пытались продолжительными автомобильными гудками.

Ранее стало известно о том, что Mazda приняла решение вернуться в Россию. Японский автопроизводитель возобновил официальные поставки транспортных средств, а на сегодняшний день в шоурумах можно купить CX-5 и CX-50. При этом на иномарки дается гарантия три года или 100 тыс. км пробега.