В Дагестане силовики задержали руководителя филиала «Россети Северный Кавказ»

В Дагестане силовики задержали главу филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, предварительно, оно может быть связано с делом о мошенничестве.

Информированный спикер из правоохранительных органов сообщил агентству о задержании Магомедхабиба и обысках, которые полицейские проводят по месту работы и жительства руководителя. Согласно предварительной информации, они касаются дела о мошенничестве. В пресс-службе филиала «Россетей» информагентству заявили, что идущие мероприятия связаны с прежним местом работы Мухумаева.

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