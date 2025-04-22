В Дамаске изъяли имущество бывшего посла Сирии в России

Экс-посол Сирии в России Башар аль-Джафари лишился своей недвижимости в Дамаске, которая была конфискована сирийскими силовиками, а еще его могли задержать в случае возвращения на родину. Как сообщил «Ъ», новую власть дипломат обвинил в сведении счетов с людьми, которые занимали государственные посты во времена прежнего правительства.

По словам аль-Джафари, связанные с переходным правительством силовики «самовольно и незаконно» подвергли конфискации в столичном регионе по меньшей мере двух объектов недвижимости, которыми он владел в течение почти 20 лет.

«Такое поведение можно охарактеризовать только как откровенную политическую месть», — заявил дипломат.

Экс-посол также сообщил о честно заработанных на покупку имущества деньгах и подчеркнул, что «не все, кто защищал свою страну осознанно, искренне и преданно» являются политическими наследниками правительства Башара Асада. По заверению аль-Джафари, имущества в Сирии также были лишены и другие дипломаты, которых к присяге привел Башар Асад. При этом он отметил, что конфискация под различными предлогами приобретает массовый характер и превращается в фирменный стиль новой власти Сирии.

Ранее появились сведения о том, что, уезжая из страны, Асад мог забрать с собой жесткие диски с секретными данными.