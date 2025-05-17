В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

Следственные органы продолжают расследование дела о хищениях средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. По нему могут привлечь новых фигурантов, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что в рамках дела задержаны 23 человека, среди которых есть участники преступных группировок и полицейские, содействовавшие злоумышленникам.

В числе арестованных — организатор преступной схемы Дмитрий Боглаев, которого ранее отправили под стражу в следственный изолятор (СИЗО). Он обвиняется по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Обвинения по этой же статье предъявлены Алексею Кабочкину.

Уголовное дело о краже у бойцов СВО связано с преступной организованной работой таксистов, дежуривших у аэропорту Шереметьево, и сотрудников ЛУ МВД России.

Полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв для хищений средств, которыми и оказывались российские военнослужащие, а также злоупотребляли служебными положениями, отказывая в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

По данным СМИ, преступная схема обмана военных включала в себя несколько противоправных действий и методов обмана. Злоумышленники вводили бойцов спецоперации в заблуждение, предлагая им оплачивать поездки такси по обычным тарифам. Однако впоследствии сумма поездок значительно увеличивалась — вместо заявленных 2 тыс. руб. мошенники требовали уже 40 тыс. руб. или даже 90 тыс. руб.

Оплату таксисты принимали как через переводы, так и с помощью банковских терминалов. В случае отказа от оплаты злоумышленники угрожали физической расправой.

Один из военнослужащих стал жертвой мошенников, когда те предложили ему выпить. В результате он потерял 615 тыс. руб. Другой участник СВО был обманут схожим способом — у него выманили 28 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали одного из крупнейших производителей молочной продукции Саратовской области при попытке незаконного вывоза крупной суммы денег.