В День дипломата Песков рассказал, почему не сожалеет о смене МИД на администрацию президента

В День дипломата пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему не жалеет о переходе из МИД в Кремль. По его словам, все в жизни происходит к лучшему, а опыт работы в администрации главы государства невозможно переоценить. Об этом пишет ТАСС.

В интервью ТАСС Песков, сам начинавший карьеру в системе МИД и работавший в российском посольстве в Турции, поделился своим взглядом на карьерный поворот 2000 года. Он подчеркнул, что ни о чем не стоит сожалеть, поскольку любые перемены ведут к лучшему.

Особую ценность, по его словам, представляет тот уникальный опыт, который он приобрел уже на посту замглавы администрации президента, работая непосредственно с Владимиром Путиным.

Интервью было приурочено к профессиональному празднику — Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2002 году, а его исторической основой послужило создание царем Иваном Грозным первого внешнеполитического ведомства страны — Посольского приказа — в 1549 году.

