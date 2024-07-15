В ДНР мужчина получил травмы после детонации снаряда

В результате детонации взрывоопасного предмета в cеле Веселое ДНР получил ранения один из жителей населенного пункта. Об этом сообщает на своей странице глава республики Денис Пушилин.

Известно, что в результате инцидента был травмирован мужчина 1957 года рождения. Потерпевшему оказали помощь медики, но информация о его состоянии не сообщается. Из-за обстрелов, которые вели вооруженные силы Украины, были повреждены для жилых строения, котельная, а также два автомобиля местных жителей.

По сведениям Пушилина, в сумме неприятель предпринял 19 атак, выпустив около 40 боеприпасов. Украинцы применяли артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды, а еще использовали для ударов беспилотники.

Ранее мы писали, что сбитый в небе над Орловской области украинский БПЛА упал на территории нефтебазы. В результате оказалась повреждена емкость, где хранится нефть.