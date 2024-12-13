В ДНР не будет министерства финансов

Из текста указа следует, что это решение было принято в связи с принятием ДНР в состав России и появлением нового субъекта страны. Местному правительству предстоит создать ликвидационную комиссию, а также организовать процесс расформирования структуры. Упразднение должно закончиться в течение полугода с момента вступления указа в силу. При этом был подписан целый ряд указов о создании новых региональных ведомств.

Ранее сообщалось о том, что в Государственной думе предложили отправить бывшего главу Сирии Башара Асада на восстановление Донбасса и только после этого давать ему гражданство России.