В ДНР троих украинских военных осудили за расстрел мирных жителей Мариуполя

В ДНР по решению суда трое украинских военных получили 28 и 29 лет лишения свободы за расправу над местными жителями. Об этом сообщают в телеграм-канале СК РФ.

Следователи придерживаются мнения, что в апреле 2022 года 25-летний морской пехотинец Богдан Патов находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, когда заметил на железнодорожном мосту мирных граждан. Об этом по радиосвязи фигурант доложил другим военным, 39-летнему Эскендеру Кудусову и 34-летнему Дмитрию Брайко, после чего получил указание расправиться с мирными жителями. Потерпевшие были расстреляны злоумышленником из автомата. Их смерть наступила на месте преступления.

По решению суда Потапов и Брайко получили по 28 лет лишения свободы, а Кудусов – 29 лет и шесть месяцев. Наказание злоумышленники будут отбывать в колонии строгого режима. Предъявленные обвинения они признали в полном объеме.

Ранее сообщалось о реакции Госдумы на доклад ООН о пытках в украинском плену.