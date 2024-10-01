В Госдуме отреагировали на публикацию ООН о пытках в украинском плену

Опубликованные ООН сведения о пытках российских пленных на Украине имеют очень большое значение. Об этом пишет «Лента.ру» и ссылается слова члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина.

«Пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине. Это должно повлиять», — сказал депутат.

Он так заявил, что эти факты должны в обязательном порядке учитываться при оценке событий, происходящих на Украине. Депутат также заявил о непрекращающихся попытках России рассказать о зверствах на всех площадках международного уровня.

- Сколько было случаев расстрела пленных, издевательств над гражданами, издевательств над детьми даже и так далее, — заявил Заварзин.

По его же мнению, подобные случаи должны стать сигналом к действию.

Ранее сообщалось о том, что согласно отчету ООН, оказавшиеся в плену россияне подвергаются пыткам. Над некоторыми из них и вовсе было совершено сексуальное насилие.