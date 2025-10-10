В ДНР ввели запрет на зарубежное спутниковое ТВ

На территории Донецкой Народной Республики официально запретили продажу, установку и использование спутникового телевидения, транслирующего зарубежные каналы. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщило РИА Новости.

Власти ДНР ввели полный запрет на комплекты спутникового телевидения, которые принимают сигнал зарубежных вещателей. Согласно новому указу, под ограничения попало все оборудование, не предназначенное для работы в сетях российских операторов. В документе объясняется, что эта мера направлена на предотвращение распространения среди жителей недостоверной информации.

Собственникам жилых и нежилых помещений в республике предписано самостоятельно демонтировать уже установленные запрещенные спутниковые комплексы. На эту процедуру отводится срок до 30 ноября 2025 года. Контроль за исполнением указа возложен непосредственно на председателя правительства ДНР. Документ вступает в силу сразу после его официального опубликования.

Ранее Пушилин сообщил, что армия России освободила всю территорию юга ДНР.