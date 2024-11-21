В доме предполагаемого организатора «голой вечеринки» прошли обыски

В подмосковном особняке, принадлежащем продюсеру Игорю Мишину, который стал известен после организации резонансного мероприятия в декабре 2023 года, были проведены обыски. Об этом сообщил источник агентства РИА Новости.

Следственные действия состоялись в одном из элитных поселков Подмосковья утром в четверг. Во время обысков в доме был обнаружен сверток с неизвестным содержимым, который направлен на экспертизу. По предварительным данным, в свертке могли находиться запрещенные вещества.

Источники отмечают, что обыски связаны с уголовным делом, в рамках которого проверяется возможная причастность фигурантов к содействию украинским террористическим группам.

Имя Мишина ранее оказалось в центре общественного внимания после организации вечеринки в московском клубе «Мутабор». Тогда участники мероприятия, включая известных представителей шоу-бизнеса, явились в полуобнаженном виде, что вызвало широкий общественный резонанс. Позже участники принесли извинения, а деятельность клуба была приостановлена на три месяца по судебному решению.

Ранее стало известно, что Ивлеева отреагировала на призыв Киркорова извиниться за «голую вечеринку».